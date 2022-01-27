Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 75%: итоги первого в 2022 году заседания ТКГ

КИЕВ. 27 января. УНН. Вчера, 26 января, состоялось первое в 2022 году заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в ТКГ, информирует УНН.

Детали

Как отметили, во время заседания представитель России в ТКГ Борис Грызлов прокомментировал проект обращения Депутатов КПРФ к президенту России Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он подчеркнул, что речь идет лишь об обращении 11 депутатов, тогда как "Российская Федерация подчеркивает приверженность Минским соглашениям в целом".

"По итогам работы Рабочей группы по безопасности ТКГ посол Киннунен отметил положительный эффект, достигнутый вследствие подтверждения участниками консультаций 22 декабря 2021 года решимости в соблюдении меры по усилению мер режима прекращения огня (РПО) от 22 июля 2020. Благодаря этому общее количество обстрелов, зафиксированное СММ ОБСЕ, снизилось почти на 75%. В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений режима прекращения огня, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание необходимости практической имплементации итогов Парижского саммита в части что касается противоминной деятельности.

В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам Украина предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших как на подконтрольной территории, так и на неподконтрольных территориях.

Украина предложила открыть КПВВ в Счастье (зеркальный на Луганск), одно такое предложение не было поддержано ОРЛО со ссылкой на необходимость одновременного открытия Счастью (на НКТУ - Луганск) и Золотое (на НКТУ - Первомайское).

В рамках работы подгруппы по социально-экономическим вопросам участники проговорили дополнительные варианты выплаты маломобильным людям и ряд экологических проблем: загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО и активизации работы группы экспертов по затоплению шахт, также обсудили возможность обработки блоков вопросам восстановления социально-экономических связей после обеспечения устойчивого всеобъемлющего режима прекращения огня.

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