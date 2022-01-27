Турция выполнит требования НАТО в случае вторжения РФ в Украину – Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
КИЕВ. 27 января. УНН. Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, информирует УНН со ссылкой на NTV.
Детали
Эрдоган не уточнил, на какие шаги готова Турция и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.
"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать Россию и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", — отметил Эрдоган.
Он добавил, что Турция с самого начала поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", — добавил Эрдоган.
Также турецкий лидер пригласил президента России Владимира Путина посетить Турцию.
Напомним
Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.