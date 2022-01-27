В Австрии отменят карантин для невакцинированных от COVID-19

КИЕВ. 27 января. УНН. В Австрии 31 января отменят карантин для непривитых от коронавируса людей. Об этом информирует УНН со ссылкой на AP.

Детали

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, ограничения для невакцинированных ввели в ноябре для избежание перегрузки отделений реанимации и интенсивной терапии в COVID-больницах. По его мнению, сейчас такой угрозы нет.

В то же время Нехаммер призвал людей, которые до сих пор не привились от коронавируса, как можно быстрее сделать это. По официальным данным, в стране вакцинировано 75,4% населения.

Напомним

1 февраля в Австрии вакцинация от COVID-19 станет обязательной для людей в возрасте от 18 лет.