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В Австрии отменят карантин для невакцинированных от COVID-19

В Австрии отменят карантин для невакцинированных от COVID-19

КИЕВ. 27 января. УНН. В Австрии 31 января отменят карантин для непривитых от коронавируса людей. Об этом информирует УНН со ссылкой на AP.

Детали

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, ограничения для невакцинированных  ввели в ноябре для избежание перегрузки отделений реанимации и интенсивной терапии в COVID-больницах. По его мнению, сейчас такой угрозы нет.

В то же время Нехаммер призвал людей, которые до сих пор не привились от коронавируса, как можно быстрее сделать это. По официальным данным, в стране вакцинировано 75,4% населения.

Напомним

1 февраля в Австрии вакцинация от COVID-19 станет обязательной для людей в возрасте от 18 лет.

Источник: УНН
Теги: Австрия, Коронавирус
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