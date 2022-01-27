На фоне угрозы вторжения России: Украину посетит делегация Европарламента

КИЕВ. 27 января. УНН. Евродепутаты комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне будут находиться в Украине с 30 января по 2 февраля, они планируют собирать "информацию о текущем кризисе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европарламента.





Детали

В состав делегации войдет восемь членов Европарламента. Ее возглавят председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер и председатель подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо.

"Во время визита депутаты будут наблюдать за ситуацией на местах и продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и неприятие любых шагов России в отношении дальнейшей эскалации кризиса. Визит является частью масштабных дипломатических усилий по деэскалации ситуации и предотвращению катастрофических последствий возможной войны в Украине", - говорится в сообщении.

Делегация встретится со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Также планируют провести встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмигалем, министрами иностранных дел и обороны, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Евродепутаты также проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Напомним

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом 25 января отправилась в Киев и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью вокруг Украины.