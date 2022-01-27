27 января – День памяти жертв Холокоста

КИЕВ. 27 января. УНН. День памяти жертв Холокоста, День несочетаемых цветов в одежде, Международный день портвейна, День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, информирует УНН.

День памяти жертв Холокоста Холокост - притеснение, гонение и умышленное истребление нацистами еврейской нации в период с 1933 по 1945 года. За это время было уничтожено более 6 млн людей еврейской национальности. 1 ноября 2005 года на Генеральной Ассамблее ООН была утверждена резолюция, посвященная Холокосту. В документе идет речь о том, что геноцид привел к истреблению 30% евреев и большого количества людей, принадлежавших к другим национальностям. Именно в этой резолюции 27 января был провозглашен Днем памяти жертв Холокоста. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает отрицание Холокоста День несочетаемых цветов в одежде

Каждый год в четвертый четверг января празднуют День несочетаемых цветов в одежде (Clashing Clothes Day). Это праздник нестандартных решений и оригинальных сочетаний.

История возникновения праздника неизвестна, но это событие — хорошая возможность создать образ из ярких цветов, не беспокоясь, что кто-то может назвать это безвкусицей.

Трендовые оригинальные цветовые комбинации в этот день: зеленый и красный, оранжевый с синим или фиолетовым.

Международный день портвейна