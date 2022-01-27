Коронавирусом в мире заболело более 363 млн человек

КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на утро в мире COVID-19 заболело более 363 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация Всего в мире коронавирусом инфицировано 363 271 647 человек, выздоровело 287 725 999. Количество умерших возросло до 5 645 913. Лидеры по количеству инфицированных Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия. Лидеры по количеству летальных случаев Наибольшее количество смертей зафиксировано: в США, Бразилии и Индии. Общая ситуация в Украине Согласно последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 3 913 809 случаев заражения COVID-19, из них 99 584 — летальные. Напомним Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфицированных этим вирусом было обнаружено в 188 странах мира.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.