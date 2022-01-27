КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,8 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Детали

Основные курсы валют по состоянию на утро 27 января:

28,7984 грн за доллар;

32,4803 грн за евро;

0,36404 грн за российский рубль;

38,9225 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 января курс существенно не изменился.