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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,8 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,8 грн/доллар

КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,8 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Детали

Основные курсы валют по состоянию на утро 27 января:

28,7984 грн за доллар;

32,4803 грн за евро;

0,36404 грн за российский рубль;

38,9225 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 января курс существенно не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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