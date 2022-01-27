Новости: Экономика
27 января 2022, 07:15 • Виктория Данильченко • 5805
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,8 грн/доллар
КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,8 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Детали
Основные курсы валют по состоянию на утро 27 января:
28,7984 грн за доллар;
32,4803 грн за евро;
0,36404 грн за российский рубль;
38,9225 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 января курс существенно не изменился.
Источник: УНН
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