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Сегодня Ровенская область вошла в "красную" зону карантина

Сегодня Ровенская область вошла в "красную" зону карантина

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня Ровенская область вошла в “красную” зоны карантина из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова по итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Цитата

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области”, — отметил Немчинов.

Напомним

24 января Ивано-Франковская область вошла в “красную” зону карантина из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, Коронавирус
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