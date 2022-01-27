Совет Европы вслед за ОБСЕ не будет эвакуировать своих сотрудников из Украины

КИЕВ. 27 января. УНН. Офис Совета Европы в Украине пока не планирует эвакуацию своих сотрудников на фоне угрозы возможного вторжения со стороны Российской Федерации. Об этом УНН сообщил глава офиса Стен Норлов.

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"Я могу очень четко сказать, что в настоящее время нет никаких планов по изменению нашего статуса здесь. Мы продолжаем работать, как и сейчас. Конечно, мы, как и все остальные, находимся в постоянном контакте с нашей штаб-квартирой, которая и примет окончательное решение. Но пока планов (по эвакуации — ред.) нет", — сказал собеседник.

Добавим

В офисе Совета Европы в Украине работает около 60 сотрудников, которые находятся как в главном офисе — Киеве, так и работают по всей Украине.

Что было ранее

Как писал УНН, в Офисе координатора проектов ОБСЕ в Украине ранее сообщили, что не планируют эвакуировать персонал из Украины.

Контекст

Страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так, стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти “в любое время”. Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза в большинстве сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, “которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам”.