Расстрел нацгвардейцев в Днепре: введена операция "Сирена", стрелок объявлен в розыск

КИЕВ. 27 января. УНН. Нацгвардеец, которого подозревают в убийстве 5 военнослужащих в Днепре, объявлен в розыск. В городе введена операция “Сирена”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., которого подозревают в расстреле военных, объявлен в розыск.

В Днепре введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Контекст

27 января в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.