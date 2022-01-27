Расстрел нацгвардейцев в Днепре: новые детали о стрелке

КИЕВ. 27 января. УНН. Нацгвардеец, которого подозревают в убийстве пяти военнослужащих в Днепре, родом из Одесской области, ему не больше 21 года. Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области, пишет УНН.

Цитата:

“Сейчас установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области”, — сказано в сообщении.

Детали

Сообщается, что происшествие произошло сегодня около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода.

По данным полиции, стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции.