Вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине уже более 270 тысяч

КИЕВ. 27 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,5 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - около 271 тысячи человек. При этом в целом сделали более 30 миллионов прививок, за последние сутки из которых - более 82 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 26 января в Украине 82 360 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу - 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу - 23 056 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу - 15 250 200 человек, получивших две дозы - 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу - 14 921 человек, бустерную дозу - 271 119 человек. Всего проведено 30 085 734 прививки.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.