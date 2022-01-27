Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV

КИЕВ. 27 января. УНН. Один из крупнейших телекомпровайдеров Volia продолжает расширять контент и подключать новые телеканалы. Мы прислушались к мнению наших пользователей и всех поклонников спорта — и вот! Встречайте, украинский спортивный телеканал XSPORT+ теперь на Volia TV!

XSPORT+ не оставит равнодушными горячих фанатов спорта во всех его проявлениях. Все потому, что телеканал предлагает погрузиться в мир:

• трансляций украинских чемпионатов — в частности, хоккейной, волейбольной и баскетбольной Суперлиг;

• футбольных матчей Первой лиги и Кубка Украины;

• боксерских матчей — как международного уровня, так и от лучших промоутерских компаний Украины, взращивающих будущих звезд;

• самых престижных мировых соревнований, среди которых хоккейная и баскетбольная Лига чемпионов, международные первенства по легкой атлетике, бегу, чемпионат Европы по борьбе, гандболу, прыжкам в воду и даже киберспорту;

• турниров по бильярду;

• собственного контента о футболе, боксе, хоккее, единоборстве, рыбалке, экстремальных видах спорта и т. п. (“Ледниковый период”, XSPORT Review, “Бойцовский клуб”, “XSPORT MOTO” и т. д.);

• художественных фильмов о спорте.

“Мы всегда прислушиваемся к мнению своей аудитории. Понимая, что футбол — одно из самых любимых соревнований украинцев, по договоренности с Megogo мы стали одной из двух платформ, транслирующих эксклюзивный контент УЕФА и лучшие чемпионаты Европы — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и т. д. Со временем исследование показало, что у абонентов есть немалый интерес к другим видам спорта. Поэтому мы решили расширять свой контент, и сотрудничество с каналом XSPORT+ — важный шаг в этом направлении. Теперь абоненты Volia TV смогут наслаждаться многими национальными и международными матчами, турнирами и соревнованиями по гандболу, хоккею, баскетболу и т. д. Это совершенно новый телеопыт для украинских зрителей, и мы надеемся, что он принесет не только радость от просмотра, но и в целом поможет популяризировать спорт и культуру по всей стране”, — комментируют в компании Volia.

Генеральный директор XSPORT и XSPORT+ Олег Шадрунов отметил, что запуск XSPORT+ у провайдера Volia является важным шагом для развития спорта в Украине:

“Volia — крупнейший кабельный оператор Украины, а Volia TV — одна из перспективных ОТТ-платформ, поэтому присутствие на ней канала XSPORT+, который транслирует большое количество национальных соревнований, положительно повлияет как на болельщиков, так и на украинский спорт. Главная перспектива состоит в том, что украинские соревнования станут еще более доступными для зрителя. Это шаг на пути развития спорта Украины и культуры его потребления”.

Уже сегодня Volia TV является одной из самых больших площадок для просмотра спортивного контента. Кроме XSPORT и XSPORT+, поклонникам спорта доступны такие телеканалы, как Extreme Sports, Fastandfunbox HD, Fightbox HD, Setanta Sports, “Первый автомобильный”, Viasat Sport, “Рыбалка ТВ”, “Трофей”, Shakhtar TV HD и “MEGOGO Футбол”, их можно посмотреть как онлайн, так и в кабельной сети. Это немало, но нет предела совершенству — поэтому в 2022 году абонентов Volia TV ждет еще много приятных сюрпризов и нового тематического контента.