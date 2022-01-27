Расстрел в Днепре: среди пяти погибших гражданская, открыто производство

КИЕВ. 27 января. УНН. Среди погибших в результате стрельбы в Днепре было одно гражданское лицо, остальные четверо - военнослужащие. Правоохранители открыли производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.

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“В ходе предварительного осмотра места происшествия установлено, что один из военнослужащих Национальной гвардии Украины открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 — получили ранения различной степени тяжести”, — сообщили в ГБР.

В полиции уточнили, что "в результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения".

“По данному факту начато уголовное производство”, — отметили в пресс-службе.

Детали

По данным ГБР, военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются, информирует пресс-служба.

Государственное бюро расследований призывает жителей Днепра и района быть внимательными и осмотрительными и о любых подозрительных лицах сообщать в правоохранительные органы.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции.