Заболеваемость COVID-19 по Украине превышена более чем в 7 раз - Минздрав

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине уровень заболеваемости на коронавирус растет - сейчас она превышена более чем в семь раз от нормы, подскочив меньше чем за месяц. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 575 на 100 тыс. Населения, тогда как норма для "зеленой" зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 7,67 раза, за две недели ситуация ухудшилась - 12 января заболеваемость превышала норму только вдвое.

В целом по регионам в "оранжевую" зону входят 14 областей, две - Прикарпатье и Ровенская область - в "красной", все остальные — в "желтой".

Дополнение

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.