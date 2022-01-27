Расстрел нацгвардейцев в Днепре: стрелка задержали

КИЕВ. 27 января. УНН. Подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре задержали в результате спецоперации. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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“Следствие подтверждает, его только что задержали. Это была совместная спецоперация ГБР, Нацполиции и других правоохранительных органов”, — сообщили в ГБР.

Детали

Ранее ГБР установило, что один из военнослужащих Национальной гвардии Украины открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 — получили ранения различной степени тяжести.

По факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

В Днепропетровской и соседних областях была введена полицейская спецоперация.