В "Слуге народа" заявляют о наибольшем количестве больных нардепов с начала пандемии

КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на утро сегодняшнего дня во фракции “Слуга народа” в Верховной раде зафиксировано 23 случая COVID-19. Об этом сообщила спикер фракции Юли Палийчук, передает УНН.

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“По состоянию на утро 27 января во фракции “Слуга народа" Covid выялен еще у 6 народных депутатов. В итоге, по состоянию на сейчас болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", - сообщила Палийчук.

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Вчера, 26 января, появилась информация о планах парламентариев уйти на карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом нардепов.

Как сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, карантин может длиться до 15 февраля.

В то же время бывший “слуга”, внефракционный нардеп Александр Дубинский связал желание объявить такие каникулы с нехваткой голосов для принятия нужных законопроектов.

Сейчас общее число больных COVID-19 нардепов из всех фракций и групп неизвестно.