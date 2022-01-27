Расстрел в Днепре: появились фото задержания нацгвардейца

КИЕВ. 27 января. УНН. Информацию о задержании подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре подтвердил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он также обнародовал фото с задержания Артема Рябчука, как и в ГБР, пишет УНН.

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“Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом”, — написал министр, обнародовав соответствующее фото.

Детали

По словам Монастырского, будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы, указал глава МВД.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство.