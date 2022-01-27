Дело днепровского стрелка: Монастырский обещает кадровые выводы

КИЕВ. 27 января. УНН. По приказу министра внутренних дел Дениса Монастырского будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к расстрелу 21-летним военнослужащим своих коллег. После этого будут сделаны выводы, в том числе кадровые. Об этом Монастырский написал в своем Facebook, информирует УНН.

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“По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег. Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию”, — написал министр.

“После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, — добавил он.

Детали

Как стало известно УНН, ранее сегодня подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре задержали в результате спецоперации.

Ранее ГБР установило, что один из военнослужащих Национальной гвардии Украины открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 — получили ранения различной степени тяжести.

По факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 Ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.