Расстрел в Днепре: ГБР завело еще одно дело - за халатность руководства Нацгвардии

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Об этом информирует пресс-служба ГБР, пишет УНН.

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“ГБР проводит весь комплекс мероприятий по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых он стал возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем”, — заявил директор ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Он подчеркнул, что служебные лица Главного управления Национальной гвардии Украины “в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий охраны важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти”, а также “обеспечению несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений Национальной гвардии Украины”, отметили в пресс-службе.

"Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре", - указали в бюро.

Сообщается, что предварительная квалификация преступления — небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.