Расстрел в Днепре: в Нацгвардии назвали имена погибших

КИЕВ. 27 января. УНН. В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела, который произошел ночью в Днепре, пишет УНН.

Цитата

“Вечная память погибшим:

Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (НГУ);

Младший сержант Драган Александр Александрович (НГУ);

Старший солдат Левковский Артем Владимирович (НГУ);

Солдат Черник Леонид Леонидович (НГУ);

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана);

Командование и личный состав выражает соболезнования родным и близким погибших во время чрезвычайного происшествия, случившегося в Днепре”, — информирует пресс-служба НГУ.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода “Южмаш” произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство.

Подозреваемого утром задержали правоохранители.