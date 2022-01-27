Путин ознакомился с ответами США и НАТО по "гарантиям безопасности". Первая реакция Москвы

КИЕВ. 27 января. УНН. Москва отреагировала на ответы США и НАТО на требования РФ по так называемым "гарантиям безопасности". В МИД РФ не увидели там "положительной реакции" "по главному вопросу". В то же время, президент России Владимир Путин ознакомился с ответами лично, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНН.

Цитата:

“Все эти бумаги (находятся) у президента (РФ Владимира Путина). Конечно, нужно какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то выводами”, - сказал представитель Кремля, которого цитируют российские СМИ.

Детали

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, содержание ответа Запада в ближайшее время станет известно широкой общественности.

“Как нам сказали американские коллеги (хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога), он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", — заявил Лавров, которого цитирует пресс-служба МИД РФ.

По его словам, в документе “есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора на второстепенные темы”.

“По главному вопросу (о нерасширении НАТО — ред.) в этом документе положительной реакции нет”, — сказал он.

Дополнение

Накануне США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.