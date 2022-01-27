Чем таргетная терапия отличается от химио - и иммунной терапии, - отвечает врач

КИЕВ. 27 января. УНН. Благодаря современным методам лечения и совершенствованию системы онкологической помощи, продолжительность жизни пациентов с онкологическими диагнозами за последнее время значительно увеличилась. Одним из важных "инструментов", который используют врачи в этом направлении, является таргетная терапия - это лечение рака с помощью лекарственных препаратов, которые отличаются от традиционной химиотерапии, сообщает УНН.

По словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Андрея Саулова, основная разница между химиотерапией и таргетной терапией в том, что первая влияет на все клетки организма, а вторая — “бьет” в конкретную цель.

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“Химиотерапия влияет на все клетки организма, в том числе и на опухолевые. К примеру — клетки слизистых оболочек. Из-за этого пациент во время химиотерапии может иметь ряд осложнений: выпадение волос, изменение ногтевой пластины, стоматит, диарею и прочее.

Таргетные же препараты действуют избирательно, то есть это селективное лечение, которое влияет на отдельное звено в каскаде обмена веществ опухолевых клеток, или на отдельную молекулу на поверхности опухоли. То есть они либо закрывают эту молекулу как заглушка в розетку, либо исключают какое-то звено в каскаде обмена веществ опухолевых клеток, и таким образом клетка перестает разделяться”, - пояснил клинический онколог.

Что же касается иммунной терапии, то по словам Андрея Саулова, она в целом влияет на клетки иммунной системы.

“Иммунотерапия влияет вообще на клетки иммунной системы, которые окружают опухолевые клетки, на те мостики, которые защищают опухолевую клетку от собственной иммунной системы. То есть наша собственная клетка иммунной защиты, пока она имеет этот мостик с опухолевой клеткой, защищает ее. Если этот мостик оборвать с помощью иммунотерапии, тогда опухолевые клетки будут распознаны собственной иммунной системой и иммунная система начинает их уничтожать”, — рассказал он.

По словам Андрея Саулова, таргетная терапия может лечить большое количество видов рака. Это, в частности, опухоли легких, опухоли кишечника, меланома, опухоли яичников и другие. Наилучшую эффективность от иммунотерапии врачи видят при лечении меланомы, рака легких и почки.

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Именно поэтому врачи подчеркивают важность скрининговых программ, которые могли бы обнаружить опасные заболевания на начальном этапе.