В ОРДЛО обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ - отчет

КИЕВ. 27 января. УНН. Недалеко от подконтрольного правительству Пищевика Донецкой области был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении БПЛА миссии ОБСЕ малого радиуса действия. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ, пишет УНН.

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"Находясь примерно в 2 км на юго-запад от Пищевика и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, команда СММ слышала 8 очередей из стрелкового оружия в пределах 3-4 км на восток от своей позиции. По оценке, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал примерно в 3,5 км восточно-юго-востоку от местоположения патруля", - сказано в отчете.

Детали

Наблюдатели приземлили летательный аппарат и покинули этот район.

Во время указанного и следующего полетов БПЛА также подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, в результате вероятного глушения), добавили в СММ ОБСЕ.

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