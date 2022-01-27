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ARXiMed – защита здоровья для себя и близких

ARXiMed – защита здоровья для себя и близких

Зима в разгаре, и дополнительная защита здоровью не помешает!

Лучшее, что можно сделать — приобрести надежную медицинскую страховку. Страховая компания ARX, многолетний лидер на рынке страховых услуг, предлагает медицинское страхование ARXiMed для физических лиц.

Компания предлагает разные виды полисов, есть из чего вбирать. Представлено 5 пакетов: Bronze, Silver, Silver Plus, Gold и Gold Plus.

В каждый пакет входят:

• Медицинский консьерж
• Дистанционные консультации врача
• Скорая медицинская помощь 5 раз в год
• Экстренная стационарная
• Диагностирование COVID-19 (ПЦР ТЕСТ) при наличии медицинских показаний к госпитализации

Опция «Медицинский консьерж» предлагает круглосуточный колл-центр, подбор лучшего врача и клиники, сопровождение страхового случая, рекомендации врачей-координаторов по медицинским вопросам, поиск медикаментов.

Кроме того, включены другие опции, в зависимости от выбранной программы страхования, согласно выбранному размеру сооплаты:

• Консультации врачей в поликлинике/дома
• Отложенное стационарное лечение
• Лабораторные исследования
• Диагностирование COVID-19 (ПЦР ТЕСТ) при наличии медицинских показаний в поликлинике или в специализированных лабораториях
• Инструментальные исследования, в том числе при наличии лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19
• Медикаменты в поликлинике, в т.ч. при наличии лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19

Сооплата – это фиксированный процент оплаты за отдельные виды медицинской помощи или предоставление медикаментов. Размер процента сооплаты выбирается клиентом в момент заключения договора и может составлять от 10% до 40% от стоимости предоставляемых услуг. Наличие сооплаты позволяет выбрать желаемый вариант покрытия по наиболее привлекательной цене.

По программе АRXiMed страхуются лица от 1 года до 75 лет в зависимости от выбранного пакета. Контракт заключается на 1 год с возможностью возобновления на следующий год. Период ожидания 14 дней с начала действия договора (только на первый год страхования, при возобновлении договора покрытие предусмотрено с первого дня)

ARX - лидер рынка украинского страхования, стабильно входит в Топ-5 лидеров рынка по добровольному медицинскому страхованию и продолжает наращивать его долю в своем портфеле.

Источник: УНН
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