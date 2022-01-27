Украина получит 73 млн евро помощи от Дании в рамках программы DANEP в течение 2022-2026 годов

КИЕВ. 27 января. УНН. Дания согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки для обеспечения финансовой и экономической стабильности Украины во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Копенгаген, передает УНН со ссылкой на МИД.

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"Министры обсудили воплощение совместных инвестиционных проектов. Согласно решению датского правительства, Украина станет ключевым получателем технической помощи Дании в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годов с общим бюджетом в 170 млн. евро, 73 из которых будут направлены на проекты в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

Глава МИД Дании подтвердил готовность его страны и в дальнейшем укреплять устойчивость Украины на фоне агрессивных действий России.

"Дания демонстрирует настоящее лидерство, стоя бок о бок с Украиной в это время повышенных угроз со стороны России", - отметил Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии подробно проинформировал датского коллегу о ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, а также итогов встречи советников лидеров государств Нормандского формата в Париже 26 января.

"Российская Федерация пытается подорвать безопасность не только Украины, но и всей Европы. Мы активно работаем над консолидацией международного сообщества для эффективного противодействия агрессивным действиям России, поскольку это будет определять будущее архитектуры безопасности во всем Евроатлантическом регионе", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Собеседники отдельно обсудили подготовку пакета жестких экономических санкций ЕС против РФ, а также усиление взаимодействия для усиления оборонных возможностей Украины и укрепление кибербезопасности нашего государства.

"Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что несмотря на вызовы безопасности, ситуация остается под контролем, наша страна демонстрирует экономический рост, она привлекательна для инвестиций и успешных коммерческих проектов", - добавил Дмитрий Кулеба.

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