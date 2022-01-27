Расстрел в Днепре: в сети публикуют видео с задержанным

КИЕВ. 27 января. УНН. После того, как подозреваемого в расстреле в Днепре нацгвардейца Артема Рябчука обнаружили, видео момента задержания распространил советник главы МВД Антон Геращенко, пишет УНН.

Детали

"Момент задержания негодяя, который безжалостно расстрелял своих сослуживцев", - написал под видео Геращенко.

Также в сети появилось и другое, где якобы задержанный рассказывает о том, что произошло. Видео ширится в соцсетях и показали в эфире одного из телеканалов.

Мужчина на другом видео рассказывает о хронологии событий, как якобы брал автомат и совершал выстрелы. Добавим, пока не понятно, касается ли инцидента обнародованное второе видео.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.