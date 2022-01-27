Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,80 0,1326  EUR: 32,48 0,1782 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
103860

Расстрел в Днепре: в сети публикуют видео с задержанным

Расстрел в Днепре: в сети публикуют видео с задержанным

КИЕВ. 27 января. УНН. После того, как подозреваемого в расстреле в Днепре нацгвардейца Артема Рябчука обнаружили, видео момента задержания распространил советник главы МВД Антон Геращенко, пишет УНН.

Детали

"Момент задержания негодяя, который безжалостно расстрелял своих сослуживцев", - написал под видео Геращенко.

Также в сети появилось и другое, где якобы задержанный рассказывает о том, что произошло. Видео ширится в соцсетях и показали в эфире одного из телеканалов.

Мужчина на другом видео рассказывает о хронологии событий, как якобы брал автомат и совершал выстрелы. Добавим, пока не понятно, касается ли инцидента обнародованное второе видео.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.

Источник: УНН
Теги: МВД, Нацгвардия, Антон Геращенко, Днепр и Днепропетровская область, стрельба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.