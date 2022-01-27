В Черниговской области обнаружили чуму свиней

КИЕВ. 27 января. УНН. На днях на территории Черниговской области контролеры зафиксировали африканскую чуму свиней. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, передает УНН.

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"Генетический материал вируса, что вызывает это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, убитого в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины", - говорится в сообщении.

Детали

Эпизоотический очаг находится в ООО "Добрянкаинвестлес" в охотничьих угодьях Александровского лесничества. В 10-километровой зоне надзора проведут учет поголовья свиней и дезинфекцию во всех хозяйствах, где их содержат.

Также в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сигнализировать об обнаруженной болезни.

"Только так можно не допустить распространения болезни, которая способна сильно подкосить экономику региона и точно повлияет на благосостояние каждого хозяйства", - прокомментировал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Дополнение

На АЧС болеют дикие и домашние свиньи (всех видов, пород и половозрастных групп). АЧС характеризуется высокой смертностью, значительными экономическими убытками, введением специального режима для свинохозяйств, обязательностью соблюдения ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней, затратами на проведение мониторинговых и диагностических исследований, организацию профилактических и ликвидационных мероприятий.

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