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Бывший футболист сборной Нидерландов пополнил ряды ФК "Рух"

Бывший футболист сборной Нидерландов пополнил ряды ФК "Рух"

КИЕВ. 27 января. УНН. Львовский "Рух" усилился нидерландским защитником Лассаной Файе, который свой футбольный путь начал в академии роттердамской "Спарты", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

В 2016-м защитник присоединился к нидерландскому клубу "Витесс". После нескольких матчей за команду U-19 выступал за молодежку (44 матча). В декабре 2016-го года дебютировал за основную команду "Витесса" в Кубке Нидерландов. Всего за клуб из города Арнем Лассана провел 20 матчей в высший дивизион.

Зимой 2019-го Файе вернулся в родной клуб "Спарта", где начинал свою карьеру. Правда, на этот раз защитник стал игроком основного состава. За роттердамский клуб в Эредивизе защитник провел 21 матч. Еще два поединка сыграл в Кубке Нидерландов.

В 2020-м перешел в клуб "АДО Ден Гааг". За период выступлений за новую команду принял участие в 12-ти играх в высшем дивизионе.

Всего в элитном футбольном дивизионе Нидерландов Лассана Файе провел 55 матчей (4646 минут) и отметился двумя ассистами.

Также защитник вызывался в юношеские сборные Нидерландов: U-16, U-17 и U-20. Всего в оранжевой футболке Лассана сыграл в четырех матчах.

Дополнения

Французский хавбек стал игроком ФК "Рух".

Источник: УНН
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