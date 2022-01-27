Бывший футболист сборной Нидерландов пополнил ряды ФК "Рух"

КИЕВ. 27 января. УНН. Львовский "Рух" усилился нидерландским защитником Лассаной Файе, который свой футбольный путь начал в академии роттердамской "Спарты", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

В 2016-м защитник присоединился к нидерландскому клубу "Витесс". После нескольких матчей за команду U-19 выступал за молодежку (44 матча). В декабре 2016-го года дебютировал за основную команду "Витесса" в Кубке Нидерландов. Всего за клуб из города Арнем Лассана провел 20 матчей в высший дивизион.

Зимой 2019-го Файе вернулся в родной клуб "Спарта", где начинал свою карьеру. Правда, на этот раз защитник стал игроком основного состава. За роттердамский клуб в Эредивизе защитник провел 21 матч. Еще два поединка сыграл в Кубке Нидерландов.

В 2020-м перешел в клуб "АДО Ден Гааг". За период выступлений за новую команду принял участие в 12-ти играх в высшем дивизионе.

Всего в элитном футбольном дивизионе Нидерландов Лассана Файе провел 55 матчей (4646 минут) и отметился двумя ассистами.

Также защитник вызывался в юношеские сборные Нидерландов: U-16, U-17 и U-20. Всего в оранжевой футболке Лассана сыграл в четырех матчах.

Дополнения

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