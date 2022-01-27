Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,80 0,1326  EUR: 32,48 0,1782 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5820

Волна "минирований" распространяется: в Николаеве ищут взрывчатку в горсовете и 10 учебных заведениях, в Житомире - в ТЦ и школах

Волна "минирований" распространяется: в Николаеве ищут взрывчатку в горсовете и 10 учебных заведениях, в Житомире - в ТЦ и школах

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня волна псевдоминирований продолжилась в Николаеве и Житомире. Так, в частности, неизвестные сообщили о заминировании здания Николаевского горсовета, пишет УНН со ссылкой на информацию правоохранителей.

Цитата

"Здание (горсовета - ред.) уже проверили", - сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Были (сообщения - ред.) о перечне учебных заведений, проверки еще продолжаются", - добавила собеседница УНН.

Детали

По ее словам, речь идет о порядка 10 учебных заведений.

Кроме того, в ГУНП в Житомирской области УНН подтвердили информацию о том, что сегодня от неизвестных поступило сообщение о якобы минировании школ и ТЦ.

"Проверка еще продолжается... (Речь о) всех учебных заведениях и торгово-развлекательных центрах", - отметили в полиции, уточнив, что речь о двух ТРЦ.

Добавим

Как писал УНН, ранее сегодня неизвестные "заминировали" во Львове школы, в Запорожье и Бердянске - учебные заведения и торговые центры.

Дополнение

В Украине в январе уже несколько недель из разных городов сообщают о "минировании" анонимами. Под ударом обычно-школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на" дистанционку " из-за такого.

В СБУ говорят, что за волной псевдомінувань по всей Украинестоит Россия.

Ужеесть задержанные.

Источник: УНН
Теги: минирование, Житомир и Житомирская область, Николаев и Николаевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.