Волна "минирований" распространяется: в Николаеве ищут взрывчатку в горсовете и 10 учебных заведениях, в Житомире - в ТЦ и школах

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня волна псевдоминирований продолжилась в Николаеве и Житомире. Так, в частности, неизвестные сообщили о заминировании здания Николаевского горсовета, пишет УНН со ссылкой на информацию правоохранителей.

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"Здание (горсовета - ред.) уже проверили", - сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Были (сообщения - ред.) о перечне учебных заведений, проверки еще продолжаются", - добавила собеседница УНН.

Детали

По ее словам, речь идет о порядка 10 учебных заведений.

Кроме того, в ГУНП в Житомирской области УНН подтвердили информацию о том, что сегодня от неизвестных поступило сообщение о якобы минировании школ и ТЦ.

"Проверка еще продолжается... (Речь о) всех учебных заведениях и торгово-развлекательных центрах", - отметили в полиции, уточнив, что речь о двух ТРЦ.

Добавим

Как писал УНН, ранее сегодня неизвестные "заминировали" во Львове школы, в Запорожье и Бердянске - учебные заведения и торговые центры.

Дополнение

В Украине в январе уже несколько недель из разных городов сообщают о "минировании" анонимами. Под ударом обычно-школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на" дистанционку " из-за такого.

В СБУ говорят, что за волной псевдомінувань по всей Украинестоит Россия.

Ужеесть задержанные.