В Дании обнаружили новый, более заразный подвид Omicron

КИЕВ. 27 января. УНН. Подвариант BA.2 варианта коронавируса Omicron, который преобладает в Дании, является более заразным, чем более распространенный штамм BA.1, Заявил в среду министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Нет никаких доказательств того, что вариант BA.2 вызывает большее количество случаев заболевания, но он является более заразным", — заявил Хойнике на пресс-конференции.

Детали

На штамм BA.1 в настоящее время приходится 98% всех случаев Omicron в мире, но в Дании его оттеснил вариант BA.2, который стал доминирующим штаммом начиная со второй недели января.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании определило BA.2 как вариант "под наблюдением", заявив, что он может иметь преимущество в росте.

Предварительные расчеты показывают, что BA.2 может быть в 1,5 раза более заразным, чем BA.1, говорится в записке, опубликованной в среду высшим органом инфекционных заболеваний Дании Statens Serum Institut (SSI).

Однако первоначальный анализ, проведенный институтом, не показал разницы в рисках госпитализации при БА.2 по сравнению с БА.1.

"Есть некоторые признаки того, что он более заразен, особенно для непривитых, но он также может заразить людей, которые были вакцинированы в большей степени", - заявила на брифинге технический директор SSI Тайра Гроув Краузе.

Это может означать, что пик эпидемии в Дании продлится и в феврале, чем прогнозировалось ранее, добавила Краузе.

Добавим

Случаи BA.2 также были зарегистрированы в Великобритании, Швеции и Норвегии, но значительно в меньшей степени, чем в Дании.

Дания в среду объявила о планах отменить последние из своих ограничений в связи с COVID-19 до 1 февраля, став последней страной в Европе, которая сделала это, несмотря на рекордно высокие ежедневные показатели заражения.