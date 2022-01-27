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Минск заявил, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений

Минск заявил, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений

КИЕВ. 27 января. УНН. Российские вооруженные силы покинут Беларусь после завершения совместных учений двух бывших советских республик в следующем месяце, сообщило в четверг министерство обороны Беларуси, информирует УНН.

Цитата

"По окончании проверки воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Детали

Развертывание войск РФ в Беларуси, к северу от Украины, является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, что вызвало опасения Запада, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.

Российский рубль, который был под серьезным давлением при наращивании российских войск, вырос на 1,1% в четверг после заявления.

Учения Allied Resolve разделены на два этапа и продлятся до 20 февраля.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, учения, военные
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