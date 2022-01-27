Минск заявил, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений

КИЕВ. 27 января. УНН. Российские вооруженные силы покинут Беларусь после завершения совместных учений двух бывших советских республик в следующем месяце, сообщило в четверг министерство обороны Беларуси, информирует УНН.

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"По окончании проверки воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Детали

Развертывание войск РФ в Беларуси, к северу от Украины, является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, что вызвало опасения Запада, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.

Российский рубль, который был под серьезным давлением при наращивании российских войск, вырос на 1,1% в четверг после заявления.

Учения Allied Resolve разделены на два этапа и продлятся до 20 февраля.