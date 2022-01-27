Катастрофа самолета Ил-76 вблизи Луганского аэропорта: главарю "ЛНР" Плотницкому и его сообщникам дали пожизненное

КИЕВ. 27 января. УНН. Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы приговорили главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого и его сообщников за катастрофу самолета Ил-76 вблизи Луганского аэропорта, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

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“Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы приговорили бывшего руководителя террористической организации „ЛНР“ Игоря Плотницкого, заместителя командира незаконного вооруженного формирования „Батальон Заря“ Андрея Патрушева и командира незаконного вооруженного формирования „Витязь“ Алексея Гуреева. Они осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 Ст. 258 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, с целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом, что перекрывали авиационное сообщение аэропорту Луганска. 14 июня 2014 года во время осуществления захода на посадку в аэропорт Луганска этим ПЗРК был поражен военно-транспортный самолет Ил-76. Обстрел был организован и осуществлен под четким руководством осужденных.

В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, находившихся на борту.

Приговор вступил в законную силу.

Службой безопасности Украины принимаются меры для обеспечения исполнения решения суда в части задержания обвиняемых и этапировании их для отбывания наказания.