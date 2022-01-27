Помогает ли альтернативная медицина в лечении рака, - комментарий врача

КИЕВ. 27 января. УНН. Гомеопатические препараты (препараты, не содержащие действующие вещества, - ред.) никак не могут помочь пациенту, у которого диагностировали рак. Об этом журналистам УНН рассказал Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков. С фитопрепаратами (лекарственные средства, получаемые исключительно из растительного сырья, - ред.) нужно быть осторожным – они могут как навредить, так и помочь пациенту, поэтому их употребление обязательно должно обсуждаться с врачом.

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"Необходимо понимать разницу между фитотерапией и гомеопатией. Ни фитотерапия, ни гомеопатия, увы, не помогут вылечить ни один из многочисленных видов рака. Но, в отличие от классических гомеопатических препаратов, фитотерапевтические – имеют действующие вещества. Классический гомеопатический препарат не может ни помочь, ни навредить. А вот фитопрепараты теоретически могут быть показаны для лечения или коррекции сопутствующего раку заболевания. И о них, как и о любых лекарствах, которые принимает пациент, стоит рассказать своему онкологу. Например, некоторые вещества нельзя принимать при различных протоколах химиотерапии. И не только лекарства. В ряде случаев строго не рекомендуется есть, например, грейпфруты", - объяснил Максим Ермаков.

Интересный факт

Онкологи из Йельского университета (Америка, - ред.) провели исследование, в результате которого оказалось, что люди, прибегающие к альтернативным методам лечения рака, склонны отказываться от доказательной медицины.

"Анализ показал, что пациенты были склонны отказываться от химио, радиотерапии, хирургии и других видов лечения, отдавая предпочтение альтернативным методикам. Это отнюдь не способствовало их выживаемости (…) К сожалению, все дело в отношении к роли альтернативной терапии. Она может использоваться для облегчения осложнений при лечении от рака, но многие воспринимают ее саму и как эффективный метод лечения тоже", - рассказал ведущий автор исследования профессор Джеймс Ю.

Согласно результатам исследования, пятилетняя выживаемость после начала лечения у тех, кто прибегал к альтернативным методам, составила 82,2%, по сравнению с 86,6% у остальных пациентов.

"Реальность такова, что люди верят, что методы с недоказанной эффективностью и безопасностью повысят их шансы на выживание и выздоровление, но происходит наоборот", - подчеркивают ученые.

Напомним

Ранее Наталья Рыбак, специалист по физической реабилитации Больницы израильской онкологии LISOD рассказала, что пациентам, у которых диагностирован рак, рекомендованы занятия спортом. Но все физические нагрузки должны оговариваться с лечащим врачом.