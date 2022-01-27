Новый нашумевший закон о "ФОПах" и РРО: в профильном комитете поделились подробностями

КИЕВ. 27 января. УНН. В новом законопроекте со снятием штрафов с ФЛП за неустановление кассовых аппаратов (РРО), который уже ушел на регистрацию в Верховной Раде, предлагается до февраля не штрафовать, а дальше до конца года при определенных условиях снизить размер санкции. Об этом сообщил в четверг нарожний депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, обнародовав, что предлагается изменить, пишет УНН.

Цитата:

"Новый нашумевший закон про ФОПов и РРО: с 0 января по 1 февраля штрафы за неприменение РРО отменяются;

Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз", - сообщил Железняк в Telegram.

Со слов нардепа, "текст пошел на регистрацию".

"Голосование планируется 1 февраля 2022 года - в единственный пленарный день следующей недели", - добавил депутат.

Дополнение

25 января ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. Представители "ФОПов" (ФЛП) запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО. Участники акции протеста "ФОПов" пытались прорваться к Верховной Раде. Потом начались стычки.

По данным МВД, события под украинским парламентом квалифицированы как хулиганство, угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа и препятствование профессиональной деятельности журналиста. В результате нарушения общественного порядка в управление полиции доставили 63 участника акции, 38 из которых являются ФЛП. Полицейские установили их анкетные данные и отпустили.

Информация о смерти одного из участников акции у парламента не соответствует действительности, сообщили в МВД.

В результате стычки 18 полицейских получили телесные повреждения, как и 3 участников акции. По информации врачей, у одной женщины, которая находилась в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер.

Контекст

С 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП некоторых групп стали обязательными.