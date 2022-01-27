Ученые прогнозируют пик новых случаев COVID-19 в Украине через 1-3 недели

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине следует ожидать через 1-3 недели достижения пиковых значений по выявлению новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января - 8 февраля, который обнародован на сайте НАН Украины, передает УНН.

Сообщается, что в Украине продолжается экспоненциальная фаза развития эпидемии.

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"Количество новых инфекций примерно удваивается каждую неделю. Уже достигнут рекорд количества положительных ПЦР тестов в сутки (почти 36 тысяч), превышен прошлый максимум позитивности тестов, 12 регионов обновили прошлые рекорды новых обнаружений. Учитывая опыт других стран, следует ожидать достижения пиковых значений через 1-3 недели. В любом случае в течение следующих дней нас ждет обновление рекордов заболеваемости", - говорится в прогнозе.

Детали

Отмечается, что заполненность больниц выросла до 31%, хотя уровень смертности от COVID-19 пока что продолжает незначительное снижение.

Кроме того, сообщается, что в Киеве количество новых положительных ПЦР тестов увеличилось в десять раз по сравнению с минимальными значениями начала месяца.

"Этого не видно на динамике новых обнаружений из-за существенных задержек обнародования результатов тестирования. По количеству тестов Киев уже превысил максимум прошлой волны на 50%. Подобные задержки могут повлиять на своевременность введения мер по сдерживанию инфекции", - отмечается в сообщении.

Позитивность ПЦР тестов достигла 41,4% - максимального значения за все время пандемии, и продолжает расти с темпом около 1,5 процентных пункта в день.

Дополнение

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщил, что в Украине в течение следующих 2-3 недель количество больных COVID-19 будет превышать 60-70 тыс. за сутки.

В Украине зафиксировано уже 3,94 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 января, - более 32 тысяч, самое большое значение с начала января и новый антирекорд с начала зимы в целом.