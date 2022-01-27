Следствие рассматривает несколько версий расстрела в Днепре - ГБР

КИЕВ. 24 января. УНН. Следствие рассматривает несколько версий расстрела в Днепре, в частности возможные не уставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Об этом во время брифинга в понедельник заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян, передает корреспондент УНН.

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“Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии, среди которых и возможные не уставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о драке, которая случилась несколько месяцев назад и травля задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР”, — сообщила Сафьян.

Детали

ГБР также начало расследование уголовного производства относительно служебной халатности руководства НГУ.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.