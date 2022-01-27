Расстрел в Днепре: стрелку будут просить арест без права на залог

КИЕВ. 27 января. УНН. Прокуратура будет просить подозреваемому в расстреле в Днепре меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Об этом во время брифинга в понедельник заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН.

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“Только что сообщили о том, какая мера пресечения будет избираться — содержание под стражей без альтернативы возможного залога”, — сказала Сапьян.

Детали

Ранее советник сообщила, что по факту расстрела в Днепре ГБР начато уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Это ст. 115 УКУ (Умышленное убийство), ст. 408 УКУ (Дезертирство) и ст. 410 УКУ (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов). Следователи сообщили Артемию Рябчуку о подозрении по этим статьям.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.