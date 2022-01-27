На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между пограничниками

КИЕВ. 27 января. УНН. На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла стрельба, сейчас ситуация напряженная. Об этом сообщает агентство АКИрrеѕѕ, передает УНН.

Детали

Пограничники Кыргызстана переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, что соединяет киргизские города Баткен и Исфану.

На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации.

"Однако в районе 19:35 (по местному времени - ред) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикский стороной оружия и огня за пограничными подразделениями ПС ГКНБ КР (пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизской Республики - ред.)... Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - заявил представитель пограничного ведомства.

Причина конфликта

Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы лишь 504 км. Неопределенная линия границы может быть причиной конфликтов пограничных поселений.

Ферганская долина - межгорная впадина на территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с самой высокой густотой населения в Центральной Азии. В период образования автономных республик СССР здесь появились восемь анклавов - "островков" одного государства возле другого.

Так, на территории Кыргызстана находятся два таджикистанских и четыре узбекистанских анклава. Внутри и возле анклавов конфликты возникают из-за земли, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Они сопровождаются перекрытием дорог, массовыми драками и поджогами домов.