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В Харькове забросали яйцами и разрисовали доску Юрию Шевелеву. Полиция начала проверку

В Харькове забросали яйцами и разрисовали доску Юрию Шевелеву. Полиция начала проверку

КИЕВ. 27 января. УНН. В Харькове неизвестные забросали яйцами и разрисовали доску памятную Юрию Шевелеву. Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, начата проверка, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Telegram-канале ХС| Харьков, открытую на днях памятную доску Юрию Шевелеву забросали яйцами и нарисовали свастику под ней.

В полиции говорят, что обнаружили в социальных сетях информацию о том, что неизвестные повредили мемориальную доску и обрисовали стену на здании по улице Сумской.

Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3. Полицейские провели осмотр места происшествия.

Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений ХРУП №3, продолжается проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область
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