Нацгвардия выплатит компенсацию в размере 1,8 млн грн семьям погибших во время расстрела в Днепре

КИЕВ. 27 января. УНН. Национальная гвардия Украины выплатит компенсацию в размере 1,8 млн грн семьям погибших во время расстрела в Днепре. Также они возьмут на себя похороны. Об этом сообщил во время брифинга командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, который сегодня подал в отставку, передает корреспондент УНН.

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"Национальная гвардия полностью берет на себя погребение и будет выплачена компенсация семьям погибших, у кого были дети, если нет, то родителям. Она составляет примерно 1 млн 800 грн", - сказал Балан.

Детали

По его словам, сегодня тем, кто находится в больнице будет передана материальная помощь.

Добавим

Главный врач больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко сообщил, что из пострадавших во время стрельбы в Днепре в тяжелейшем состоянии находится 22-летняя девушка.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.