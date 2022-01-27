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ФСБ задержала трех журналистов на границе с Украиной

ФСБ задержала трех журналистов на границе с Украиной

КИЕВ. 27 января. УНН. Пограничники ФСБ задержали в приграничном поселке Куйбышево в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа "Блокнот-Ростов" Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода, передает УНН со ссылкой на Znak.com.

Детали

По данным источника 161.ru в силовых структурах, задержанных подозревают в работе в пограничной зоне без специального пропуска.

Как пишет "Дождь", юрист Алексей Прянишников сообщил, что журналисты проводили фото - и видеосъемку в районе пограничного поселка Куйбышево. Znak.com отмечает, что журналисты не пересекали границу с Украиной.

Журналистов отвели к зданию местной пограничной службы. Бакина во время опроса спрашивали о деятельности редакции Znak.com в целом, а также о его карьере и личной жизни, сообщает издание.

Глеб Голод сообщил, что группа действительно не имела разрешения на работу в приграничной зоне, утверждает 161.ru.

По данным портала, журналистам грозит административный штраф до тысячи рублей по статье 18.2 КоАП (нарушение пограничного режима в пограничной зоне).

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, задержание, журналисты
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