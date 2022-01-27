В ГБР допустили проведение одновременного допроса Порошенко и Медведчука

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственное бюро расследований не исключает проведения одновременного допроса нардепа от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктора Медведчука и пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко. Об этом во время брифинга заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян, передает корреспондент УНН.

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“Насчет перекрестного допроса. У нас тут произошло недоразумение. В Уголовно-процессуальном кодексе действительно нет такого понятия как перекрестный допрос, но оно более понятно для нашего общества. То есть мы понимаем, что кого-то перекрестно будут допрашивать. В уголовно-процессуальном кодексе есть термин одновременный допрос”, — рассказала Сапьян.

Детали

Она пояснила, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом следователь имеет право провести одновременный допрос двух или даже более уже допрошенных лиц для выяснения причин расхождений в их показаниях.

“Для того, чтобы провести такой одновременный допрос, сначала нужно допросить Порошенко, а Медведчука уже допросили. Если появятся такие разногласия, то соответственно одновременный допрос не исключается”, — сказала Сафьян.

Что было раньше

24 января адвокат Порошенко Новиков заявил, что 25 января, запланирован перекрестный (одновременный) допрос Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Впоследствии в ГБР заявили, что перекрестный допрос Порошенко и Медведчука не планируется 25 января.

Сообщалось, что 24 января Порошенко прибыл по вызову в ГБР, но за 7 мин покинул помещение, не дождавшись следователя.

Дополнения

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.