Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,80 0,1326  EUR: 32,48 0,1782 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7875

Кулеба о прямых переговорах с главарями "Л/ДНР": этого не будет

Кулеба о прямых переговорах с главарями "Л/ДНР": этого не будет

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 27 января. УНН. Украина не собирается вести прямые переговоры с российскими прокси во временно оккупированных Донецке и Луганске - Минские соглашения не так устроены, заявил в четверг, 27 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Дании, пишет УНН.

Цитата:

"К сожалению, самое большое требование России заключается в том, чтобы Украина вела прямые переговоры с российскими прокси во (временно оккупированных - ред.) Донецке и Луганске вместо того, чтобы вести переговоры с Россией. И этого не будет. Это дело принципа. Минские соглашения не так устроены", - сказал Кулеба.

По его словам, речь идет о конфликте РФ с Украиной, о российской агрессии, и "мы будем вести переговоры с ними". А с помощью требований переговоров Украины с так называемыми "Л/ДНР" Россия стремится уйти от ответственности и хочет позиционировать себя не как участника конфликта, указал Кулеба.

Дополнение

Ведущее немецкое агентство сообщило, что советники лидеров "нормандского формата" в Париже 26 января могут говорить о дате переговоров Украины с "сепаратистами" о статусе Донбасса. 26 января участник переговоров, глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг соответствующее сообщение.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, ОРДЛО, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.