Кулеба о прямых переговорах с главарями "Л/ДНР": этого не будет

КИЕВ. 27 января. УНН. Украина не собирается вести прямые переговоры с российскими прокси во временно оккупированных Донецке и Луганске - Минские соглашения не так устроены, заявил в четверг, 27 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Дании, пишет УНН.

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"К сожалению, самое большое требование России заключается в том, чтобы Украина вела прямые переговоры с российскими прокси во (временно оккупированных - ред.) Донецке и Луганске вместо того, чтобы вести переговоры с Россией. И этого не будет. Это дело принципа. Минские соглашения не так устроены", - сказал Кулеба.

По его словам, речь идет о конфликте РФ с Украиной, о российской агрессии, и "мы будем вести переговоры с ними". А с помощью требований переговоров Украины с так называемыми "Л/ДНР" Россия стремится уйти от ответственности и хочет позиционировать себя не как участника конфликта, указал Кулеба.

Дополнение

Ведущее немецкое агентство сообщило, что советники лидеров "нормандского формата" в Париже 26 января могут говорить о дате переговоров Украины с "сепаратистами" о статусе Донбасса. 26 января участник переговоров, глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг соответствующее сообщение.