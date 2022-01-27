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Миниатюрное граффити художника Бэнкси продано на аукционе за более чем 39 млн грн

Миниатюрное граффити художника Бэнкси продано на аукционе за более чем 39 млн грн

КИЕВ. 27 января. УНН. Миниатюрное граффити художника Бэнкси было продано на аукционе более чем за 1 миллион фунтов стерлингов, информирует ВВС, передает УНН.

Детали

Лот аукциона, что проходил в Ньюкасле (Англия - ред.), был продан участнику торгов по телефону менее чем за две минуты.

Цена с молотка за произведение искусства составляла 800 000 фунтов стерлингов, но с добавлением комиссии и гонорара художника цена превысила 1 миллион фунтов стерлингов (38 858 320,66 грн).

Владельцы этой расписанной мини-конюшни передали аукциону ее копию из-за опасения, что оригинал может быть похищен. Однако новому владельцу конюшни будет передан оригинал.

До аукциона миниатюра находилась в одном из селений английского графства Норфолк. Бэнкси сделал на ней граффити надпись "Go big or go home" (Все или ничего).

Справка

Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.

Вокруг его биографии и настоящего имени идет много споров. Согласно самым распространенным версиям, его настоящее имя - Роберт или Робин Бэнкс.

Источник: УНН
Теги: аукцион, Великобритания
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