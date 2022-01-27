Горсовет Одессы начал выселение фирмы Тарпана из коммунальных помещений - суд

КИЕВ. 27 января. УНН. Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета подал иск в Хозяйственный суд Одесской области против частного предприятия “Спартак”, которое аффилировано с экс-депутатом Одесского горсовета Русланом Тарпаном. Чиновники требуют выселения фирмы из коммунального помещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.

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Основанием для выселения, как отмечают в Департаменте коммунальной собственности, является окончание срока действия аренды.

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“Основанием указанного иска истец определил невыполнение ответчиком заключенного между ними договора аренды № 32Р (2036) от 24.05.2006 г. в части возврата объекта аренды, в связи с истечением его срока действия", - говорится в постановлении.

Ввиду того, что оснований для оставления искового заявления без движения, возврата искового заявления или отказа в открытии производства нет, суд решил открыть производство по этому делу и назначил рассмотрение на 8 февраля.

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С компанией ЧП “Спартак”, по данным YouControl, связана почти вся семья Тарпанов: начиная от самого Руслана Тарпана и заканчивая его сыном.

Кроме того, одним из участников компании до сих пор считается бывшая жена Тарпана - Оксана Шишовская. Последняя, по данным следователей Княжества Монако, может быть причастна к сомнительным операциям по легализации средств, полученных преступным путем, в том числе и из проекта “Глубоководный выпуск”.

Напомним

Руслан Тарпан — главный подозреваемый по делу о хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Он уже 4 года скрывается от украинского правосудия и находится в международном розыске.

В конце декабря прошлого года ему избрали меру пресечения в виде заочного ареста. По данным следователей, Тарпан может находиться в ОАЭ или в Болгарии и имеет аж три загранпаспорта.

Сразу после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подали адвокаты Тарпана на решение суда о его аресте, прокуратура планирует старт процедуры экстрадиции подозреваемого в Украину.