Облил “слугу народа” Качуру водой на заседании горсовета: мэру Конотопа сообщили о подозрении

КИЕВ. 27 января. УНН. Мэру Конотопа Артему Семенихину сообщили о подозрении в хулиганских действиях в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

Цитата

На вопрос, сообщили ли о подозрении мэру Конотопа Семенихину, Науменко ответила: "Да, по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство - ред.)".

Детали

Она добавила, что мэра подозревают в облитии водой нардепа.

Дополнение

В августе 2021 года на заседании городского совета мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру.

В своем Telegram-канале нардеп распространил сообщение,что сейчас якобы возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.