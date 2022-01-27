Расстрел в Днепре: во время задержания у Рябчука изъяли личные вещи

КИЕВ. 27 января. УНН. Во время задержания подозреваемого в расстреле в Днепре Артемия Рябчука были изъяты его личные вещи, в том числе те, которые могут содержать на себе следы совершения преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

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"В ходе задержания у лица изъяты личные вещи, в том числе те, которые могут содержать на себе следы совершения преступления: кровь, продукты выстрела, а также оружие и гильзы", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следователи провели осмотр места происшествия и места задержания, а также провели допросы свидетелей, в частности, с разрешения врачей допрошены одного из раненых, который сейчас находится в больнице Мечникова.

Также работники ГБР проведут следственные действия, которые позволят установить не находился ли Артемий Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"В кратчайший срок будет назначена экспертиза относительно психического состояния гражданина Рябчука", - отмечается в сообщении.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кроме того, прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.