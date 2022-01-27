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В Киеве обстреляли Lexus: детали

В Киеве обстреляли Lexus: детали

КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве на перекрестке улиц Каховская и Челябинская обстреляли Lexus. Водитель автомобиля не пострадал. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

Цитата

“Водитель услышал звуки, характерные для выстрелов, остановился и увидел повреждения, которые характерны для пуль. Вызвал полицию", - сказали в полиции.

Детали

В полиции добавили, что в настоящее время полиция на месте происшествия устанавливает все обстоятельства.

Дополнение

Как стало известно УНН, стрельбу которая произошла около 16 часов 25 января в центре столицы неподалеку от Главного управления Службы безопасности устроил представитель инкассаторской службы.

Правоохранители открыли производство.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, стрельба
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