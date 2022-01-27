СМИ: во время перестрелки на границе с Киргизией погиб житель Таджикистана. Ведется эвакуация населения

КИЕВ. 27 января. УНН. Пять граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе стрельбы на границе с Киргизией и доставлен в местную больницу. Об этом сообщает ASIA-Plus, информирует УНН.

Детали

Житель села Сомонион умер после того, как в его дом "попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны".

"Количество раненых в ходе конфликта. С огнестрельными ранениями возросло до пяти человек: двое военнослужащих и трое мирных жителей", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии центральной больницы города Исфары.

По сообщению МЧС Кыргызстана, местные власти начали эвакуацию жителей сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном.

"Эвакуация людей в безопасные места проводится МЧС совместно с местными жителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействовано несколько микроавтобусов, грузовых автомобилей и внедорожников. Количество людей, подлежащих эвакуации, не уточняется.

В связи с напряженностью на участке таджикско-киргизской границы, где произошел инцидент, пограничники Таджикистана переведены на усиленный режим несения службы.

Дополнение

Длина государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет более 950 км, после распада Советского Союза на нем остались десятки спорных участков. Переговоры о его делимитации (определение госграницы с описанием прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. Сейчас определено и взаимно признано государствами более 550 км линии границы, остальные 400 км считаются спорными. Неурегулированность этого вопроса неоднократно вызывала конфликты с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия.

Конфликты на границе

Начиная с 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло 11 серьезных столкновений. При этом пять пограничных инцидентов пришлось на 2014 год.

В 2016-2018 годах наступил период относительного затишья. Несмотря на конфликты, стороны воздерживались от применения огнестрельного оружия. Серьезные столкновения возобновились в 2019 году и периодически вспыхивают и по сей день.